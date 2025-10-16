Milan l’infortunio di Rabiot è più grave del previsto | c’è lesione I tempi di recupero

In attesa di capire le condizioni di Christian Pulisic, in casa Milan c’è ansia per quelle di Adrien Rabiot. Il francese è stato sottoposto infatti a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale e l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra dieci giorni, ma di sicuro salta la sfida contro la Fiorentina, quella contro il Pisa e probabilmente anche quella contro l’Atalanta. L’obiettivo è provare a recuperare per Milan-Roma del 2 novembre. Il francese aveva giocato contro l’Azerbaigian nella prima sfida di qualificazione ai Mondiali 2026, ma aveva accusato un problema al polpaccio ed era rimasto a riposo nel 2-2 in Islanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan, l’infortunio di Rabiot è più grave del previsto: c’è lesione. I tempi di recupero

