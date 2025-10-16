Milan Giménez è tra gli attaccanti più spreconi della Serie A Ma adesso …
Santiago Giménez del Milan è tra gli attaccanti che, in Serie A, finora hanno sprecato più occasioni da gol. Urge un'inversione di marcia. Ma siamo sicuri che non cominceranno a segnare proprio dopo la sosta del campionato di Serie A? Ecco, nel video di 'GazzettaTV', cinque attaccanti che potrebbero riscoprirsi completamente dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato: tra questi bomber 'spreconi', spiccano Santiago Giménez del Milan e Moise Kean della Fiorentina!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
