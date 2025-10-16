Milan Fofana | Allegri ha cambiato le cose così come i nuovi giocatori E la curva …

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana è stato intervistato da Sky Sport parlando di tanti argomenti: tra questi anche Allegri. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Fofana: “Allegri ha cambiato le cose, così come i nuovi giocatori. E la curva …”

? Fondazione #Milan, #Fofana fa visita ai bambini dell’Ospedale Buzzi di #Milano Insieme per il sorriso dei piccoli ? - X Vai su X

Milan, Paolo Di Canio svela il segreto di Youssouf Fofana: “Da inadeguato a leader” - facebook.com Vai su Facebook

Fofana: "Allegri ha cambiato la mentalità della squadra. Leao? Quando sta bene con la testa fa le cose sul campo che nessuno può fare" - Youssouf Fofana ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky: Sulla visita ai bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi: "È stato molto forte per me, ma è ... Riporta milannews.it

Milan, la carica di Fofana: “Non c’è bisogno che lo faccia Allegri…” - Youssouf Fofana, centrrocampista francese del Milan, ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato dello Scudetto e di Allegri ... Si legge su europacalcio.it

Milan, Fofana: "Quando Leao sta bene con la testa fa cose che nessuno può fare" - Nel corso della sua intervista rilasciata a Sky Sport Insider, Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato anche degli infortuni che sono capitati. Da tuttomercatoweb.com