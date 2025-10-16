Milan-Fiorentina sorpresa Saelemaekers | possibile un recupero lampo A patto però che …

Alexis Saelemaekers, esterno destro belga nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, potrebbe essere già disponibile per Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro' nonostante l'infortunio in Nazionale. Ecco perché non è più un'utopia: il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

