Milan-Fiorentina si va verso la titolarità per Estupinan | il punto sul mancino dell’Ecuador

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il laterale mancino Pervis Estupinan, che ha accusato un problema alla caviglia durante questi giorni con la sua Nazionale, l'Ecuador, dovrebbe giocare titolare in Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro'. Ecco le ultime notizie su di lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

