Milan ed Emirates partnership rinnovata | consistente incremento della parte fissa per il Diavolo

Ieri Milan ed Emirates, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai, hanno annunciato il rinnovo quinquennale di una proficua partnership in piedi dal 2007. Più soldi nelle casse del Diavolo per la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

