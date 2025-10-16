Milan ed Emirates partnership rinnovata | consistente incremento della parte fissa per il Diavolo
Ieri Milan ed Emirates, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai, hanno annunciato il rinnovo quinquennale di una proficua partnership in piedi dal 2007. Più soldi nelle casse del Diavolo per la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan rinnova la partnership con Emirates per altri cinque anni - Il Milan ha ufficializzato il rinnovo della storica collaborazione con Emirates, che continuerà a essere main sponsor e compagnia aerea ufficiale del club per ... Riporta stadiosport.it
Milan–Emirates, rinnovo fino al 2030: 5 anni di partnership e 100 milioni sul tavolo. Cosa cambia per il club - l Milan prolunga l’accordo di sponsorizzazione con Emirates per altri cinque anni: una partnership che vale circa 100 milioni complessivi e consolida uno dei legami più riconoscibili nel calcio europe ... Come scrive faziosi.it
Milan, rinnovata la partnership con Emirates: "Guardiamo al futuro con ambizione" - Milan ed Emirates annunciano il rinnovo della loro partnership avviata nel 2007, confermando il rapporto ormai ventennale tra i due brand. Segnala msn.com