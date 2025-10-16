Milan addio a Vlahovic? Destinazione estero ecco chi c’è sulle sue tracce Lui …
Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus al termine di questa stagione e a lungo obiettivo del Milan nell'ultimo calciomercato estivo, sembra allontanarsi dal vestire la maglia rossonera. Ecco il motivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altre letture consigliate
Adrien Rabiot e il clan francese al Milan Il centrocampista ex Juventus ha raccontato il suo ambientamento in rossonero e l’addio al Marsiglia, ai microfoni di “Telefoot”? #Milan #Rabiot #Allegri #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
#Rabiot: “Al #Milan sono contento. L’addio all’#OM? Decisione incomprensibile, non sono mai stato una persona violenta” - X Vai su X
Vlahovic ha scelto la prossima squadra: “La vendetta più dolce” - Il mercato della Juventus fa i conti con l'addio di Vlahovic da svincolato. Scrive juvelive.it
Vlahovic non lascerà la Juventus a gennaio, a fine stagione ci sono effettive speranze per il Milan di Allegri? - Vlahovic non lascerà la Juventus a gennaio, a fine stagione ci sono effettive speranze per il Milan di Allegri? Secondo milannews24.com
Vlahovic Milan, tutti i retroscena del mancato affare estivo - Vlahovic Milan, spuntano tutti i retroscena legati al mancato arrivo dell’attaccante serbo nel mercato estivo: Allegri ha trovato la quadra anche senza di lui? Segnala milannews24.com