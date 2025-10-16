Milan addio a Vlahovic? Destinazione estero ecco chi c’è sulle sue tracce Lui …

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 in scadenza di contratto con la Juventus al termine di questa stagione e a lungo obiettivo del Milan nell'ultimo calciomercato estivo, sembra allontanarsi dal vestire la maglia rossonera. Ecco il motivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan addio a vlahovic destinazione estero ecco chi c8217232 sulle sue tracce lui 8230

© Pianetamilan.it - Milan, addio a Vlahovic? Destinazione estero, ecco chi c’è sulle sue tracce. Lui …

Altre letture consigliate

milan addio vlahovic destinazioneVlahovic ha scelto la prossima squadra: “La vendetta più dolce” - Il mercato della Juventus fa i conti con l'addio di Vlahovic da svincolato. Scrive juvelive.it

milan addio vlahovic destinazioneVlahovic non lascerà la Juventus a gennaio, a fine stagione ci sono effettive speranze per il Milan di Allegri? - Vlahovic non lascerà la Juventus a gennaio, a fine stagione ci sono effettive speranze per il Milan di Allegri? Secondo milannews24.com

milan addio vlahovic destinazioneVlahovic Milan, tutti i retroscena del mancato affare estivo - Vlahovic Milan, spuntano tutti i retroscena legati al mancato arrivo dell’attaccante serbo nel mercato estivo: Allegri ha trovato la quadra anche senza di lui? Segnala milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Addio Vlahovic Destinazione