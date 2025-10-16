Migranti Camera conferma accordi con la Libia Ira Pd Avs +Europa

Si tratta degli accordi sottoscritti nel 2017 dal governo Gentiloni per tentare di arginare il fenomeno migratorio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, Camera conferma accordi con la Libia. Ira Pd, Avs, +Europa

Scopri altri approfondimenti

La mozione Schlein sui migranti: "Stop agli accordi con la Libia e nuova operazione Mare Nostrum". Ma il campo largo si spacca Il Pd e gli altri partiti di opposizione tornano a dare battaglia sui migranti. Con una mozione presentata alla Camera e firmata da - facebook.com Vai su Facebook

Sul tema dei migranti molti hanno costruito fortune politiche, a destra e a sinistra. Oggi alla Camera ne abbiamo parlato senza demagogia, ascoltando associazioni e rappresentanti del mondo del lavoro. L’immigrazione clandestina va perseguita. Dirlo non è - X Vai su X

La Camera conferma gli accordi con la Libia sui migranti. Ira di Pd e Avs, Fratoianni: "Vanno stracciati" - Bocciate le due mozioni presentate dalle opposizioni, il rinnovo automatico del memorandum scatterà a novembre. Scrive today.it

Il governo rinnoverà il memorandum Italia-Libia sui migranti: cosa dice la mozione approvata alla Camera - La Camera con 153 voti favorevoli, 112 contrari e 9 astenuti ha approvato la mozione della maggioranza sul memorandum d'intesa tra Italia e Libia, in cui ... Come scrive fanpage.it

La Camera conferma il memorandum Italia-Libia. Bocciate le due mozioni di Pd e 5 Stelle - Schlein chiedeva lo stralcio dell'accordo nato nel 2017 per volere dell'allora ministro dem. Secondo ilfoglio.it