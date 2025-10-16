Migliaia di inglesi denunciano Johnson &#038; Johnson per il talco a rischio cancro | Sapevano ma hanno taciuto

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 3.000 cittadini britannici hanno citato in giudizio Johnson & Johnson, accusandola di aver venduto per decenni borotalco contaminato da amianto e potenzialmente cancerogeno. L’azienda nega ogni illecito e difende la sicurezza dei suoi prodotti, ora ritirati dal mercato UK. 🔗 Leggi su Fanpage.it

