Migliaia di inglesi denunciano Johnson & Johnson per il talco a rischio cancro | Sapevano ma hanno taciuto
Oltre 3.000 cittadini britannici hanno citato in giudizio Johnson & Johnson, accusandola di aver venduto per decenni borotalco contaminato da amianto e potenzialmente cancerogeno. L’azienda nega ogni illecito e difende la sicurezza dei suoi prodotti, ora ritirati dal mercato UK. 🔗 Leggi su Fanpage.it
