Mieli Francesca Albanese e il triste ritorno delle liste nere
Il penultimo bersaglio di Francesca Albanese è Paolo Mieli. L’ex direttore del Corriere della Sera l’altro ieri è entrato nella lista dei giornalisti “sionisti” che la nostra signora di Gaza sta compilando da tempo. Il linguaggio che la Albanese utilizza tradisce una volontà inquisitoria che è una minaccia ai giornalisti non allineati alle farneticazioni degli utili idioti di Hamas: «In questi anni mi sono spesso chiesta come l’Italia fosse di colpo arrivata ad avere la stampa mainstream più sionista dell’Europa occidentale. Un’inchiesta indipendente è necessaria, per la Palestina e l’Italia. Palestina termometro universale della corruzione del nostro tempo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
