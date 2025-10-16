Michelle Hunziker | Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato oggi mi comporterei diversamente

Perizona.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michelle Hunziker, conduttrice, imprenditrice, mamma e nonna, si racconta in un’intervista al “Corriere della Sera”. La 48enne svizzera ha due . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it

michelle hunziker eros ramazzotti con lui ho sbagliato oggi mi comporterei diversamente

© Perizona.it - Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente”

Contenuti che potrebbero interessarti

michelle hunziker eros ramazzottiEros Ramazzotti compie 62 anni: le immagini della festa con la figlia Aurora e l'ex Michelle - Eros Ramazzotti compie 62 anni: le immagini della festa con la figlia Aurora e l'ex Michelle Hunziker a Milano ... Lo riporta gossip.it

michelle hunziker eros ramazzottiEros Ramazzotti compie 62 anni: gli auguri speciali di Michelle Hunziker e la figlia Aurora - Michelle Hunziker e Aurora celebrano i 62 anni del cantante Eros Ramazzotti con dei messaggi social pieni d'affetto. Da donnaglamour.it

michelle hunziker eros ramazzottiEros Ramazzotti festeggia 62 anni: la tenera dedica di Michelle Hunziker commuove i fan - Il cantautore nella data del suo compleanno annuncia anche il nuovo album 'Una storia importante', in arrivo il 21 novembre. Da serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Michelle Hunziker Eros Ramazzotti