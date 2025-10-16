Michell Hunziker | Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato oggi mi comporterei diversamente

Michelle Hunziker, conduttrice, imprenditrice, mamma e nonna, si racconta in un’intervista al “Corriere della Sera”. La 48enne svizzera ha due . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Michell Hunziker: “Eros Ramazzotti? Con lui ho sbagliato, oggi mi comporterei diversamente”

Contenuti che potrebbero interessarti

#R101News: "Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia", ha dichiarato Michelle Hunziker in un'intervista - facebook.com Vai su Facebook

Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia. La fedeltà? Sopravvalutata” - Nell’intervista al Corriere Michelle Hunziker parla del legame con Eros Ramazzotti, della maternità e della fedeltà. Come scrive panorama.it

Michelle Hunziker sul rapporto con Eros Ramazzotti: «Siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell'anima» - La conduttrice ricorda la sofferenza per aver perso un momento importante «all'apice dell'amore», ma non ha rimpianti, consapevole che non sempre da giovani si hanno gli strumenti per affrontare le co ... Segnala vanityfair.it

Michelle Hunziker: "Con Eros Ramazzotti ho sbagliato". E svela cosa fare per mantenersi giovane e in salute - Le confidenze private della showgirl svizzera, che a 48 anni è più in forma che mai. Scrive corrieredellosport.it