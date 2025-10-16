Michela Giraud ha ritrovato l’amore chi è nuovo fidanzato Vito Zotti

Michela Giraud si lascia fotografare accanto a quello che a tutti gli effetti sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato. Lui è  Vito Zotti: era già da qualche tempo che il ragazzo compariva, taggato, nelle storie della comica 38enne, mattatrice assoluta di  Roast in Peace, il nuovo show Prime in cui si prendono in giro i famosi che ha raccolto consensi di pubblico e critiche entusiaste. Lo ha detto proprio durante la conduzione del programma della piattaforma Amazon  di essere  ‘accasata’ e in molti credevano che al suo fianco ci fosse ancora  Riccardo Cotumaccio, a cui era legata dal 2020. Michela, però, a quanto pare,  avrebbe cambiato  ‘amore’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

