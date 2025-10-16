Michael J Fox | Non ci sono molte persone che hanno il Parkinson da 35 anni Un giorno vorrei semplicemente non svegliarmi più

L'attore ha confessato in un'intervista che spera di andarsene nel sonno: «Sarebbe davvero fantastico. Non voglio che la mia morte sia drammatica. Non voglio inciampare nei mobili e sbattere la testa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

michael j fox sonoMichael J. Fox e il dramma del Parkinson: «Lotto da 35 anni. La morte? Vorrei addormentarmi e non svegliarmi più» - Fox, noto ai più come il Marty McFly di Ritorno al Futuro, la fortunata saga fantascientifica del 1985 diretta da Robert Zemeckis, racconta il dramma del Parkinson. Scrive leggo.it

