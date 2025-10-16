Miagola o canta? Chi è ‘Lucky Chuck&Cheese’ il gatto ‘canterino’ che ha fatto innamorare i social

Per mesi ha vagato per strada tra pioggia e freddo, cercando cibo tra i rifiuti. Un giorno, però, un gatto soriano arancione si è fermato davanti alla porta di un’abitazione e ha iniziato a miagolare. Da quel momento, la sua vita è cambiata. A occuparsi di lui è stata l’associazione Greenpoint Cats. “Dal momento in cui è arrivato, era chiaro, dal suo comportamento dolce e dai miagolii tristi, che fosse un gatto amichevole ”, spiegano i volontari. Il micio è stato chiamato Lucky Chuck & Cheese. “Anche quando era ancora nel trasportino, continuava a miagolare piano, come se volesse rassicurare tutti della sua bontà”, raccontano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

