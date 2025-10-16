Mia sorella ci ha provato con il mio futuro marito è gelosa perché si è fidanzato con me e non con lei Le ho detto di non venire al mio matrimonio ma i miei genitori la difendono | lo sfogo è virale su Reddit
Una sposa di 27 anni ha deciso di escludere la sorella di 25 anni dal suo matrimonio, accusandola di atteggiamenti inappropriati nei confronti del futuro marito, 29 anni. La vicenda è stata raccontata dalla donna in un post su Reddit, dove ha chiesto se avesse sbagliato a prendere questa decisione. “A luglio mia sorella ha iniziato a comportarsi in modo davvero strano con il mio fidanzato — toccandolo più del dovuto e parlando di argomenti allusivi”, ha scritto. “ Di recente li ho sorpresi mentre parlavano del fatto che lei non trovasse uomini della sua età e che il mio fidanzato fosse “il miglior uomo che avesse mai conosciuto” e che era gelosa perché io glielo avevo soffiato via per prima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Abbiamo provato su strada la nuova Nissan Micra, la sorella quasi gemella della elettrica Renault 5. Matteo Chizzola ve la racconta in questo breve video, ma se volete vedere come se la cava su strada, il video completo della prova è sul nostro canale YouTu - facebook.com Vai su Facebook
Strage Castel d’Azzano, ci avevano già provato a novembre, stavolta una sorella ha lanciato una molotov - Un precedente con esito non tragico ma che avrebbe dovuto essere rivelatore e avrebbe forse dovuto mettere in guardia le forze dell'ordine ... Si legge su blitzquotidiano.it
"L'ultima foto prima che si togliesse la vita. Mi ha lasciato con un infinito senso di colpa". Il post straziante di Mario Adinolfi sulla sorella - Inizia così il post che Mario Adinolfi ha pubblicato sui social ieri, 6 ottobre. Segnala today.it
Mia sorella giurava che avevo preso gli attrezzi di papà—ma io sapevo cos’altro era nascosto lì - Avevo accettato di aiutare mia sorella a vendere gli attrezzi di nostro padre—scatole di chiavi inglesi arrugginite, trapani vecchi e strumenti d’epoca. Da controcopertina.com