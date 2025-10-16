Mia sorella ci ha provato con il mio futuro marito è gelosa perché si è fidanzato con me e non con lei Le ho detto di non venire al mio matrimonio ma i miei genitori la difendono | lo sfogo è virale su Reddit

Una sposa di 27 anni ha deciso di escludere la sorella di 25 anni dal suo matrimonio, accusandola di atteggiamenti inappropriati nei confronti del futuro marito, 29 anni. La vicenda è stata raccontata dalla donna in un post su Reddit, dove ha chiesto se avesse sbagliato a prendere questa decisione. “A luglio mia sorella ha iniziato a comportarsi in modo davvero strano con il mio fidanzato — toccandolo più del dovuto e parlando di argomenti allusivi”, ha scritto. “ Di recente li ho sorpresi mentre parlavano del fatto che lei non trovasse uomini della sua età e che il mio fidanzato fosse “il miglior uomo che avesse mai conosciuto” e che era gelosa perché io glielo avevo soffiato via per prima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

