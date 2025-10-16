' Mi sa che tocca a noi' al Teatro al Parco
Compagnia Duo Zanapiadi e con Stefano Papia, Romeo Matteo Zanaboniproduzione Petit Cabaret 1924CIRCO CONTEMPORANEO – SPETTACOLO DI MONOCICLO RUOTA CYR E GIOCOLERIA Stefano Papia e Romeo Matteo Zanaoni, in arte il Duo Zanapia di Petit cabaret 1924 i protagonisti dello spettacolo «Mi sa che tocca a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Giovedì 16 ottobre - Dalle ore 21,30 Compagnia 4 Cambi - METTI UNA SERA A ROMA Roma Antica Mente, Roma Anticamente, Romantica Mente, Romanticamente. Perché a Roma, di sera, può succedere di tutto: uno spettacolo di Teatro-Canzone che tocca - facebook.com Vai su Facebook
'Mi sa che tocca a noi' al Teatro al Parco - CIRCO CONTEMPORANEO – SPETTACOLO DI MONOCICLO RUOTA CYR E GIOCOLERIA Stefano Papia e Romeo Matteo Zanaoni, in arte il Duo Zanapia di Petit cabaret 1924 i protagonisti dello spettacolo «Mi sa che tocca ... parmatoday.it scrive
Favole Musicali al Teatro del Parco - 2 le Fiabe Musicali, proposte in collaborazione con Amici della Musica di Mestre, due appuntamenti ricchi di humour, fantasia e note. Segnala live.comune.venezia.it