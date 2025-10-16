Mi mancano le telefonate con Anna Marchesini Io e Massimo Lopez siamo fratellini Il giochino telefonico di Domenica In era avvilente | così Tullio Solenghi

“Di Anna Marchesini mi manca la nostra telefonata quasi quotidiana. Continuavamo a vedere gli eventi, la storia della nostra esistenza, quello che ci accadeva attorno sempre con il famoso occhio obliquo del Trio”. Tullio Solenghi sul filo dei ricordi e della malinconia per una amica e collega che non c’è più si è raccontato a tutto tondo a Il Corriere della Sera. “Io e Massimo Lopez abbiamo entrambi dei fratelli naturali, ma tra di noi ci chiamiamo fratellini. La nostra complicità non si è mai esaurita “, ha poi aggiunto. La memoria torna al famoso Trio: “ Non c’era la donna del Trio, avevamo tutti lo stesso sesso, non c’era nessun tipo di disparità, non c’era bisogno di quote rosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

