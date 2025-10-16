Mi inviava le foto dei lividi Le violenze di Soncin contro Pamela Genini l’amica | La prima violenza prima del red carpet al Festival di Venezia

«Sul cellulare mi inviava le foto dei lividi per le botte subite. Le avevo detto di denunciare, ma lui è tornato da lei piangendo e promettendo di cambiare ». La migliore amica di Pamela Genini, 29enne massacrata con 24 coltellate dal compagno Gianluca Soncin, sapeva delle violenze, delle minacce, dello stalking che la giovane imprenditrice subiva ogni giorno: «La chiamava costantemente», ha raccontato Nicole ai microfoni di Mattino Cinque. Le botte prima del red carpet: «Le ha lanciato addosso una valigia». Le violenze andavano avanti da circa un anno. La prima risalirebbe, secondo l’amica della giovane bergamasca, allo scorso settembre. 🔗 Leggi su Open.online

