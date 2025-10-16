‘Mi ha stretto la mano’ | la madre di Nicolò Bucciarelli racconta la speranza dopo due settimane di coma

Il miracolo di una stretta di mano, come sta Nicolò Bucciarelli. Un piccolo grande segnale che ha riacceso la speranza. Dopo due settimane di coma, Nicolò Bucciarelli, 25 anni, ha stretto la mano della madre, Michela Gioia. Un gesto che, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette, è sembrato un miracolo. “Gli ho detto: Nicolò, sono la mamma. Se vuoi che resto qui, stringimi forte la mano. E lui lo ha fatto”, racconta Michela al Resto del Carlino. I medici restano prudenti, ma la speranza si fa largo tra prudenza e commozione. “Per capire se si tratta di una reazione consapevole o di un riflesso – spiega la donna – bisognerà attendere qualche giorno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

