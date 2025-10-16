Mi ha dato della prostituta… Giorgia Meloni durissima replica al commento di Landini

Caffeinamagazine.it | 16 ott 2025

Giorgia Meloni ha vissuto settimane particolarmente intense sul piano istituzionale e diplomatico. Dopo il Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, la presidente del Consiglio è volata negli Stati Uniti per partecipare alla serie di incontri che precedono il vertice sulla sicurezza globale, dove ha avuto colloqui con rappresentanti della Casa Bianca e del Pentagono. In agenda anche un confronto diretto con diversi capi di Stato africani in vista del vertice Italia-Africa previsto a novembre, nel quale Roma punta a consolidare la cooperazione economica e la strategia del Piano Mattei.

