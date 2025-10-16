Mezzo pesante finisce fuori strada vigili del fuoco in azione per il recupero

Vicopisano, 16 ottobre 2025 – Paura a Vicopisano per un incidente che ha visto protagonista un tir. Il mezzo si è ribaltano intorno alle 10 sulla strada provinciale Vicarese, finendo con le ruote in un fosso a lato della carreggiata. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che con l'ausilio dell'autogrù è riuscita a mettere in carreggiata il mezzo pesante scongiurando il ribaltamento dello stesso e ripristinando la viabilità. Sul posto Polizia Municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mezzo pesante finisce fuori strada vigili del fuoco in azione per il recupero

