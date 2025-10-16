Mezzi di lavoro saccheggiati del carburante 5 volte in poco tempo | arrestato 30enne
Vimodrone (Milano), 16 ottobre 2025 – Nella serata di ieri, mercoledì 15 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Vimodrone hanno arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale un 30enne, romeno, incensurato. Secondo quanto riferito in particolare, i militari, sono entrati in azione durante un mirato servizio predisposto nei pressi di una cava al confine territorio con Segrate (nel Milanese). I mezzi d'opera all’interno dell’area erano stati già più volte privati del carburante da ignoti ladri, oggetto di almeno cinque recenti denunce del proprietario. I carabinieri hanno scoperto l'uomo mentre, con il volto coperto da un passamontagna, era intento a prelevare del gasolio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
