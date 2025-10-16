Metti una sera a Roma con James Franco e Francesco Totti

Vanityfair.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ma anche con Sabrina Ferilli e Serena Autieri, ospiti speciali dell'evento di inaugurazione del nuovo flagship store firmato Moorer nel cuore della capitale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

metti una sera a roma con james franco e francesco totti

© Vanityfair.it - Metti una sera, a Roma, con James Franco e Francesco Totti

Approfondisci con queste news

Metti una sera al parco: la cena a lume di candela all'Ittico Paradiso, le parate di Gardaland e Movieland - E la calura di questa estate milanese (al netto della «burrasca» che ha abbassato un ... Segnala milano.corriere.it

Metti una sera al Cairo con talenti internazionali - In fretta e furia, con la complicità di organizzatori di buona volontà, organizzano un concerto gratis (ad esaurimento posti) nel teatro cairota. Secondo repubblica.it

Metti una sera Martufello e Pingitore - Al Grand Hotel Parco dei Principi, allegria e divertimento alla serata organizzata dal presidente del Rotary Club Roma Nord Ovest, Giuseppe Saraceno , che ha fatto gli onori di casa, presentando, con ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Metti Sera Roma James