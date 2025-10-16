Metrotranvia 7 inaugurata la nuova tratta tra i quartieri Precotto e Adriano | le fermate e il capolinea
Milano, 16 ottobre 2025 – È stata inaugurata, questa mattina, la nuova tratta della Metrotranvia 7 di Milano, che collegherà il quartiere Adriano con le stazioni delle linee metropolitane M1 a Precotto e M5 a Bicocca, con la stazione ferroviaria di Greco Pirelli e con l'Università Bicocca. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, gli assessori alla Mobilità Arianna Censi, e alle Opere pubbliche Marco Granelli, l'amministratore delegato di Atm Alberto Zorzan, e il presidente di MM Elio Franzini. Il tratto di 1,5 km con 5 fermate sarà percorso dai nuovi tram bidirezionali di ultima generazione di Atm, Tramlink, in grado di trasportare fino a 200 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
