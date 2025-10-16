Metrobus | ‘verifiche’ sui cantieri Imprese il pressing del Comune | Massima attenzione ai quartieri
Quello che sta mettendo in campo l’amministrazione comunale è un vero e proprio pressing nei confronti delle imprese che stanno facendo i lavori per il Metrobus. Ieri, infatti, la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi hanno effettuato un sopralluogo ai cantieri, accompagnati dai tecnici della direzione lavori e dai rappresentanti dell’impresa esecutrice Spinelli e Mannocchi Srl. La visita ha interessato il cantiere di San Sisto, in via Donizetti, e quello dell’area commerciale del Triangolo, lungo strada Pievaiola, nei pressi di Pittarello e Conad. L’obiettivo, appunto, è stato quello di verificare l’andamento degli interventi e mantenere un costante dialogo con i cittadini e le attività economiche della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Metrobus: ‘verifiche’ sui cantieri . Imprese, il pressing del Comune : "Massima attenzione ai quartieri" - Sopralluogo della sindaca Ferdinandi e dell’assessore Vossi a San Sisto e nell’area del Triangolo. Secondo msn.com
Metrobus, avanti con i lavori. La sindaca visita i cantieri: "Stiamo rispettando i tempi" - E’ quanto emerso durante un sopralluogo della sindaca Vittoria Ferdinandi accompagnata tra gli altri dalla dirgente, Margherita Ambrosi, dalla ... Secondo lanazione.it
Perugia, cantiere Metrobus davanti alla Perugina. Cosa cambia - Cresce giorno dopo giorno la rete di cantieri per la realizzazione della linea Metrobus Castel del Piano- Secondo ilmessaggero.it