Quello che sta mettendo in campo l’amministrazione comunale è un vero e proprio pressing nei confronti delle imprese che stanno facendo i lavori per il Metrobus. Ieri, infatti, la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi hanno effettuato un sopralluogo ai cantieri, accompagnati dai tecnici della direzione lavori e dai rappresentanti dell’impresa esecutrice Spinelli e Mannocchi Srl. La visita ha interessato il cantiere di San Sisto, in via Donizetti, e quello dell’area commerciale del Triangolo, lungo strada Pievaiola, nei pressi di Pittarello e Conad. L’obiettivo, appunto, è stato quello di verificare l’andamento degli interventi e mantenere un costante dialogo con i cittadini e le attività economiche della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Metrobus: 'verifiche' sui cantieri . Imprese, il pressing del Comune : "Massima attenzione ai quartieri"