Meteo tre cicloni in arrivo sull' Italia | scatta l' allerta meteo per forti temporali e grandine in diverse regioni

Maltempo sull'Italia. Un vortice, partito dalla Spagna, risucchia correnti piu fredde in discesa dalla Russia e provoca temporali e grandinate verso il Sud Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meteo, tre cicloni in arrivo sull'Italia: scatta l'allerta meteo per forti temporali e grandine in diverse regioni

Altre letture consigliate

Due cicloni, rischio nubifragi al Sud e un brusco calo delle temperature: il colonnello Giuliacci annuncia una fase meteo molto instabile tra il 16 e il 24 ottobre. Tutte le regioni coinvolte e le date da tenere d’occhio. - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo: l'Italia nel mirino di tre cicloni in sette giorni, parla il meteorologo #Lorenzo #Tedici - X Vai su X

Meteo, tre cicloni in arrivo sull'Italia: scatta l'allerta meteo per forti temporali e grandine in diverse regioni - Un vortice, partito dalla Spagna, risucchia correnti piu fredde in discesa dalla Russia e provoca temporali e grandinate verso il Sud Italia. Si legge su msn.com

Ciclone sull’Italia, freddo e maltempo in arrivo: le previsioni meteo di Giuliacci - it: “Già da oggi, giovedì 16 ottobre, arriveranno freddo e piogge su parte dell’Italia complice il passaggio di un ciclone dalla Spagna. Segnala fanpage.it

Ciclone in arrivo sull'Italia, allerta nubifragi: le regioni più colpite - Confermata dunque l’allerta meteo per forti rovesci specie su Sardegna, Sicilia e Calabria: questa fase di maltempo è asso ... Segnala adnkronos.com