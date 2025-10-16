Meteo prosegue ottobrata al Nord Maltempo al sud | allerta arancione in Calabria e Puglia
Il meteo al Nord Italia è ancora caratterizzata dalla lunga ottobrata che sta garantendo giornate di sole o comunque assenza di pioggia e giornate di caldo anomalo sopra la media stagionale. Si tratta di una vasta area di alta pressione che arriva dal Regno Unito e che sta influenzando anche tutto il Settentrione che, contrariamente al solito, sta vivendo un ottobre particolarmente mite a differenza del Sud, vessato dal maltempo. E questa dicotomia proseguirà ancora per un po’ perché l’ottobrata, per il momento, non accenna a terminare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MALTEMPO, PROSEGUE L’ALLERTA METEO IN CAMPANIA Si allarga anche alla fascia costiera l’allerta meteo che sta interessando la Campania. La perturbazione è in rapida evoluzione e... - X Vai su X
Previsioni meteorologiche per martedì 14 ottobre Buongiorno! Il mese di ottobre prosegue stabile seppur con qualche disturbo nuvoloso. Giornata simile a quella di ieri, nubi basse e foschie dense al primo mattino su pianure e fondovalle ma con tendenzaa a - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, Italia in piena Ottobrata: weekend mite, ma dalla prossima settimana tornano le piogge. Le previsioni - Prosegue l’Ottobrata: tempo stabile su gran parte d’Italia. Da meteo.it
Ottobrata prolungata: bel tempo e caldo fuori stagione ancora protagonisti, ma con aria sempre più stagnante - Nebbie al Nord, aria stagnante e primi segnali di cambiamento verso metà settimana. Riporta retemeteoamatori.it
Meteo, Ottobrata in Italia: caldo e temperature miti dal Nord al Sud. Le previsioni - bye in Italia per l'avvio dell' Ottobrata, quel periodo dell'anno in cui in cui le giornate di ottobre sono particolarmente calde e soleggiate, con temperature miti, come una sorta di ... Secondo meteo.it