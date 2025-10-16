Meteo prosegue ottobrata al Nord Maltempo al sud | allerta arancione in Calabria e Puglia

Il meteo al Nord Italia è ancora caratterizzata dalla lunga ottobrata che sta garantendo giornate di sole o comunque assenza di pioggia e giornate di caldo anomalo sopra la media stagionale. Si tratta di una vasta area di alta pressione che arriva dal Regno Unito e che sta influenzando anche tutto il Settentrione che, contrariamente al solito, sta vivendo un ottobre particolarmente mite a differenza del Sud, vessato dal maltempo. E questa dicotomia proseguirà ancora per un po’ perché l’ottobrata, per il momento, non accenna a terminare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

