Meteo le previsioni in Campania per giovedì 16 ottobre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2903m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 16 ottobre 2025

