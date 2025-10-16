Meteo Italia | piogge e vento al Sud tregua al Nord ma con temperature in calo
Un'Italia spaccata in due dal maltempo. Secondo le ultime previsioni, una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo continuerà a interessare le regioni meridionali, portando piogge diffuse e locali nubifragi soprattutto tra Sicilia, Calabria e Puglia. I venti di Scirocco e Maestrale renderanno il mare molto mosso, con rischio di mareggiate lungo le coste ioniche e tirreniche.
