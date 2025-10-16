ABBONATI A DAYITALIANEWS Nei prossimi giorni l’Italia sarà divisa in due: mentre il Sud dovrà fare i conti con piogge, temporali e venti intensi, il Centro-Nord godrà di un clima più stabile, anche se con un sensibile calo delle temperature. Ecco cosa aspettarsi fino al weekend. Un’Italia spaccata in due dal maltempo. Secondo le ultime previsioni, una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo continuerà a interessare le regioni meridionali, portando piogge diffuse e locali nubifragi soprattutto tra Sicilia, Calabria e Puglia. I venti di Scirocco e Maestrale renderanno il mare molto mosso, con rischio di mareggiate lungo le coste ioniche e tirreniche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo Italia: piogge e vento al Sud, tregua al Nord ma con temperature in calo