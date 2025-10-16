Messina Street Food Fest concerti e percorsi gastronomici in provincia

16 ott 2025

Arriva il weekend e non può mancare la guida con gli eventi clou del fine settimana. Gusto protagonista in centro città con l'atteso ritorno del Messina Street Fest con buon cibo, live music  e tanto divertimento. Non mancheranno gli spettacoli al Vittorio Emanuele con la sua ricca stagione in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it



