Messina Street Food Fest ai nastri di partenza | ecco gli orari di apertura della kermesse

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo show dell’enogastronomia e dell’intrattenimento si svolgerà da oggi, 16 ottobre, a domenica 19, a piazza Cairoli. Il taglio del nastro è previsto alle 18.15 con il sindaco di Messina, Federico Basile, l’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella e altre autorità.Il Messina Street Food. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

