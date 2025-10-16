Messina al centro dell' innovazione al via la terza edizione del Sud Innovation Summit

Ha preso il via al campus del Polo Papardo dell’Università di Messina la terza edizione del Sud Innovation Summit – AI for Future, il grande evento dedicato all’innovazione, alla ricerca e alla trasformazione digitale del Mezzogiorno. Una due giorni che riunisce imprese, istituzioni, università e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

