Messi Cup nuovo torneo Under 16 a Miami | dall’Italia c’è solo l’Inter

2025-10-15 19:47:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il campione argentino annuncia la nascita di una manifestazione di calcio giovanile col suo nome. Lionel Messi annuncia la nascita di un nuovo torneo di calcio giovanile col suo nome: Messi Cup. La notizia è stata data dallo stesso attaccante argentino, che ha scritto in un post su Instagram: “Sono entusiasta di condividerlo finalmente con voi: questo dicembre Miami ospiterà un torneo di calcio giovanile molto speciale con alcuni dei migliori club di tutto il mondo. Il futuro del gioco sarà esposto a pieno titolo, e non si tratta solo di partite: abbiamo in programma alcuni giorni incredibili con molte altre attività emozionanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

