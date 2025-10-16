Messi Cup Inter i nerazzurri sono l’unico club italiano presente nella competizione creata dall’otto volte Pallone d’Oro

Inter News 24 Messi Cup Inter, i nerazzurri unico club a rappresentare l’Italia per il torneo giovanile organizzato dall’ex leggenda del Barcellona. I dettagli. Lionel Messi ha annunciato ufficialmente la nascita della Messi Cup, un nuovo torneo di calcio giovanile che prenderà il via a dicembre a Miami. La notizia è stata data direttamente dall’attaccante argentino tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha condiviso l’entusiasmo per l’iniziativa: PAROLE – «Sono entusiasta di condividerlo finalmente con voi: questo dicembre Miami ospiterà un torneo di calcio giovanile molto speciale con alcuni dei migliori club di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Messi Cup Inter, i nerazzurri sono l’unico club italiano presente nella competizione creata dall’otto volte Pallone d’Oro

Contenuti che potrebbero interessarti

Messi Cup, nuovo torneo Under 16 a Miami: Inter tra le squadre partecipanti #SkySport - X Vai su X

Messi invita l’Inter alla prima edizione della sua “Messi Cup”. Lionel Messi ha annunciato ufficialmente la nascita della “Messi Cup”, il suo nuovo torneo giovanile: “Finalmente posso dirvi che a dicembre è in arrivo un torneo di giovani promesse molto speciale - facebook.com Vai su Facebook

Messi Cup, nuovo torneo Under 16 a Miami: Inter tra le squadre partecipanti - Sarà un torneo per Under 16 con eventi, dibattiti e forum sullo sviluppo del calcio giovanile. Segnala sport.sky.it

“Messi invita l’Inter”: annuncio ufficiale della stella argentina - Arriva l’annuncio ufficiale di Lionel Messi e del suo entourage in merito all’invito di diversi club d’Europa e non solo per quello che è il nuovo progetto della stella argentina. Riporta passioneinter.com

La Messi Cup arriva a Miami: Inter e altri grandi club nel torneo Under 16 - La Messi Cup a Miami tra il 9 e il 14 dicembre: tra le squadre partecipanti anche l'Inter, con la rappresentativa Under 16 ... Lo riporta gianlucadimarzio.com