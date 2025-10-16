messe in sicurezza le sponde del torrente ventena

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente Ventena, a valle del centro storico di San Giovanni. L’importante intervento è stato previsto dal commissario straordinario Figliuolo e realizzato dalla Protezione Civile per un ammontare di 330.000 euro, finalizzati alla tutela del territorio e del borgo e alla prevenzione del rischio idrogeologico. "In un tempo in cui gli effetti dei cambiamenti climatici si manifestano sempre più spesso con eventi meteorologici estremi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Leonardo Mariani – opere come questa sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini, la protezione dei centri abitati e delle infrastrutture e la salvaguardia dell’ambiente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

