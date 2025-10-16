Mesagne scoperta piantagione di marijuana tra gli alberi | piante alte fino a 3 metri in una zona abbandonata
Sequestrate 20 piante di marijuana dalla Polizia a Mesagne: la piantagione era nascosta in una zona rurale per contrastare lo spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
