Mesagne scoperta piantagione di marijuana tra gli alberi | piante alte fino a 3 metri in una zona abbandonata

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrate 20 piante di marijuana dalla Polizia a Mesagne: la piantagione era nascosta in una zona rurale per contrastare lo spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Mesagne, scoperta piantagione di marijuana tra gli alberi: piante alte fino a 3 metri in una zona abbandonata

