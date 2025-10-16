Mercato straordinario | chiusi Ponte di Mezzo e Lungarni Nord

Pisatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per permettere lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confcommercio Pisa nella giornata di domenica 19 ottobre, si rendono necessarie i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dalle ore 7 alle ore 22:- Lungarno Pacinotti (tratto da piazza Carrara a piazza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Mercato immobiliare: in Valle Camonica pesa l’incertezza globale, a Ponte di Legno è accessibile «l’usato» - A Ponte di legno, al mese di luglio 2025, il prezzo medio di vendita per immobile si assestava secondo Idealista sui 3. Come scrive brescia.corriere.it

Fondi chiusi, transazioni record sul mercato secondario a 102 miliardi in sei mesi - Le exit per i fondi chiusi sono sempre più complesse e di conseguenza si è andato sviluppando negli ultimi anni sempre più il mercato ... Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Straordinario Chiusi Ponte