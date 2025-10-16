Mercato Juve | tre casi spinosi da risolvere per il nuovo direttore sportivo Ecco quali saranno i primi nodi da sciogliere dopo la sua nomina la rivelazione

Mercato Juve: tre casi sulla scrivania del nuovo direttore sportivo dopo la sua nomina. Ecco quali saranno i primi nodi da sciogliere. Un’agenda fittissima, una scrivania che scotta. La Juve si appresta a nominare il suo nuovo Direttore Sportivo, e chiunque sarà il prescelto, si troverà di fronte a un inverno di fuoco. Come riportato da Sportmediaset, sono tre i nomi in lizza per un ruolo che richiederà interventi immediati, dal mercato alle questioni interne. Tre nomi per il dopo-Comolli. La rosa dei candidati, secondo le indiscrezioni, è ristretta a tre profili di grande spessore. Il primo è Marco Ottolini, attuale DS del Genoa, considerato uno dei dirigenti più preparati del nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

