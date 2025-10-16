Mercato Juve | tre casi spinosi da risolvere per il nuovo direttore sportivo Ecco quali saranno i primi nodi da sciogliere dopo la sua nomina la rivelazione
Mercato Juve: tre casi sulla scrivania del nuovo direttore sportivo dopo la sua nomina. Ecco quali saranno i primi nodi da sciogliere. Un’agenda fittissima, una scrivania che scotta. La Juve si appresta a nominare il suo nuovo Direttore Sportivo, e chiunque sarà il prescelto, si troverà di fronte a un inverno di fuoco. Come riportato da Sportmediaset, sono tre i nomi in lizza per un ruolo che richiederà interventi immediati, dal mercato alle questioni interne. Tre nomi per il dopo-Comolli. La rosa dei candidati, secondo le indiscrezioni, è ristretta a tre profili di grande spessore. Il primo è Marco Ottolini, attuale DS del Genoa, considerato uno dei dirigenti più preparati del nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario - Vlahovic Juve, Tuttosport svela la strategia: nessuna cessione a gennaio, l'attaccante vuole liberarsi a parametro zero per strappare un ingaggio top Un addio che non si consuma, un futuro già scritto
Mercato Juve, testa a testa a centrocampo in vista di gennaio: due gli obiettivi della dirigenza per dare nuova linfa alla mediana. La lista aggiornata - Mercato Juve, Tuttosport delinea la strategia per gennaio: si cerca il grande colpo in mediana, due i profili al vaglio della dirigenza bianconera La sosta per le nazionali come un momento di profonda
Mercato Juve: idea Rudiger per la difesa - Il tedesco non è una prima scelta per Xabi Alonso e può lasciare il Real.