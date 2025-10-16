Mercato Juve il Barcellona può fare spesa dalle parti della Continassa | nel mirino dei blaugrana ora c’è quel bianconero! L’ultima idea

Mercato Juve, il Barcellona può fare spesa a Torino: nel mirino della dirigenza blaugrana ora c’è quel bianconero! Ci sarebbe già stato un contatto. Un futuro sempre più lontano da  Torino, ma con un nuovo, prestigiosissimo orizzonte che si delinea. Il destino di uno dei bomber della  Juventus  potrebbe incrociare quello di uno dei club più importanti del mondo, che lo avrebbe individuato come l’erede designato del suo attuale centravanti. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da  Tuttosport, un top club spagnolo sarebbe balzato in cima alla lista delle pretendenti. Calciomercato Juve: un’idea che prende corpo in Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, su Vlahovic irrompono Barcellona e Bayern! Deco e Ristic in contatto - C'è anche il nome di Dusan Vlahovic all'interno del casting del Barcellona per il ruolo di centravanti.

Mercato Juve, il Barcellona fa spesa alla Continassa? A sorpresa c'è quel bianconero della rosa di Tudor nel mirino dei blaugrana: novità - Mercato Juve, novità su Yildiz: il mancato accordo sull'ingaggio del numero 10 turco ha scatenato l'interesse di tre grandi club europei La trattativa tra la Juventus e l'entourage di Kenan Yildiz per ...

Mercato Juve, il Barcellona è pronto a cedere Araujo ma il colpo, soprattutto per l'ingaggio, appare decisamente proibitivo per i bianconeri - Mercato Juve, il Barcellona è pronto a cedere Araujo ma il colpo, soprattutto per l'ingaggio, appare decisamente proibitivo per i bianconeri Un nome che era stato cerchiato in rosso sui taccuini della ...

