Mercato auto | elettriche e ibride vendite stabili nei Paesi dell' UE In Italia crescono benzina e diesel

Gazzetta.it | 16 ott 2025

Nel 2024 il 43% delle importazioni automobilistiche nell'Unione Europea era composto da auto elettriche e ibride, un dato che conferma sostanzialmente i numeri dell'anno precedente. Aumentano, invece, le vendite di auto diesel e a benzina in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

