Mercatino dell' antico a Viterbo

Domenica 19 ottobre, terza domenica del mese, è fissato l’appuntamento in centro con il mercatino dell’antico. Il mercatino, dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato e al modernariato, si tiene in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ripartono i mercatini dell'antiquariato di San Giovanni in Marignano! Vi aspettiamo con Il Vecchio e l'Antico + Mercatino delle Pulci! domenica 28 settembre San Giovanni in Marignano (RN) - Via Vittorio Veneto e Piazza Silvagni ? dalle 08.00 alle 19.00 C - facebook.com Vai su Facebook

A Viterbo torna il mercatino dell’antico - NewTuscia – VITERBO – Domenica 19 ottobre, terza domenica del mese, torna l’appuntamento in centro con il mercatino dell’antico. Secondo newtuscia.it

Et voilà, un angolo di Francia a Viterbo - Dal 24 al 26 ottobre arriva in centro città il mercatino regionale francese, prodotti enogastronomici e di artigianato tipici d’Oltralpe in via Marcon ... Come scrive civonline.it

San Benedetto, per Pasqua torna "L'antico e le Palme" / FOTO - Mercatino dell'antiquariato e collezionismo: tanti articoli per appassionati o curiosi saranno esposti durante il weekend nell'isola pedonale del ... Secondo ilrestodelcarlino.it