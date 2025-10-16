Mercatino dell' antico a Viterbo

Domenica 19 ottobre, terza domenica del mese, è fissato l’appuntamento in centro con il mercatino dell’antico. Il mercatino, dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato e al modernariato, si tiene in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

