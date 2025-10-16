Mercatanti OktoBerg Fest e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
I Mercatanti sul Sentierone, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini a Bergamo, BergamoScienza, il cineforum a Nembro, “Fiato ai libri” a Rosciate, incontri e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 16 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre sul Sentierone, nel centro di Bergamo, torna “?????????????????”, l’evento che porta nel centro città??????????????? delle bancarelle provenienti da??????????? e da???????????’??????, oltre che???????????????????????????????????? L’iniziativa porta in città espositori da tutta Europa e non solo, con il giusto mix tra street food di qualità e prodotti di alto artigianato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
