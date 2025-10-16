Menopausa vista da ‘lui’ solo 40% è informato sui cambiamenti di ‘lei’
(Adnkronos) – Non soffrono direttamente le vampate di calore, gli sbalzi d’umore o i cali della libido ma risentono lo stesso dei cambiamenti, spesso senza gli strumenti per capirli o affrontarli. La menopausa è un evento naturale nella vita di ogni donna: i suoi effetti però non si fermano a chi li vive in prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
SPAZIO MENOPAUSA – III° EDIZIONE I professionisti della sanità incontrano le donne per parlare di menopausa alla Casa della Comunità G.P. Vecchi in Via Rita Levi Montalcini, 200. Ieri, 11 ottobre ho partecipato a "I cambiamenti in menopausa", poi si terra - facebook.com Vai su Facebook
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei' - 400 uomini italiani, mettendo in luce quanto la menopausa influenzi la vita di coppia, soprattutto in termini di comunicazione, intimità e consapevolezza ... Da adnkronos.com