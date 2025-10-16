Menopausa vista da ‘lui’ solo 40% è informato sui cambiamenti di ‘lei’

(Adnkronos) – Non soffrono direttamente le vampate di calore, gli sbalzi d'umore o i cali della libido ma risentono lo stesso dei cambiamenti, spesso senza gli strumenti per capirli o affrontarli. La menopausa è un evento naturale nella vita di ogni donna: i suoi effetti però non si fermano a chi li vive in prima .

