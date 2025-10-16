Anche Grosseto partecipa all’ Open Weekend sulla menopausa, l’iniziativa promossa da Fondazione Onda in occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra da domani a domenica. La Asl, attraverso l’ospedale della Misericordia, aderisce all’iniziativa offrendo visite ginecologiche gratuite con ecografia e counseling per la terapia ormonale sostitutiva, rivolte alle donne over 45. Gli appuntamenti si terranno sabato. È possibile prenotarsi chiamando il numero 0564 485678, attivo da oggi, dalle 10.30 alle 13.30. "La menopausa è una fase naturale della vita di ogni donna, non una malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menopausa, visite e consulenze gratuite