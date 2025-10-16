di Eva Alessi – Responsabile Sostenibilità WWF Italia Crisi climatica fa sempre più rima con crisi alimentare. Il 16 ottobre è la Giornata mondiale dell’Alimentazione. Una data importante per ricordarci come la crisi climatica stia purtroppo mettendo sempre più a rischio uno dei diritti umani fondamentali: quello al cibo. Il 2025 ha confermato il trend di riscaldamento globale ed europeo, con effetti evidenti in tutte le stagioni. Secondo Copernicus, l’inverno e la primavera hanno registrato temperature sopra la media: gennaio è stato il più caldo di sempre, mentre marzo ha registrato in Europa +2,41°C rispetto alla media 1991-2020. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meno cibo e sempre più caro: così la crisi climatica minaccia la sicurezza alimentare europea