Un portone in lamiera. Con una targa fuori dell'ingresso dove si legge " Circolo Mengaroni ". In via Bertozzini a due passi dal Corso e dall'Auditorium Scavolini. Sopra tutto diroccato e abbandonato, tutto incerto come il futuro di questo circolo antico: perché l'ex riformatorio è stato venduto all'asta. Superato il portone, una parte scoperta, con due gazebo pieni di ragazzi. Tutto questo prima di entrare nel circolo vero e proprio. Un circolo che ha oltre 100 anni di storia e che "nei tempi d'oro ha avuto anche 800 soci con persone che arrivavano anche da fuori regione per assistere ai concerti ed anche ad altre iniziative culturali", dice Roberto Baioni che manda avanti l'attività assieme a due soci, Federico Buresta ed Alessandro Sereni.

© Ilrestodelcarlino.it - Mengaroni, il futuro è nebbia: "Diteci che fine faremo e non spediteci in un capannone"