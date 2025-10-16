Meloni | Landinisessista e irrispettoso

18.34 "Il segretario generale della Cgil,Landini,evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo),mi definisce in televisione una "cortigiana" E' la replica del premier Meloni al leader sindacale,accusando la sinistra di usare un linguaggio sessista, irrispettoso delle donne. "Ecco a voi- ha scritto Meloni sui social- un'altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna,in mancanza di argomenti,le dà della prostituta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

Meloni a New York per Assemblea generale Onu. Tra temi Gaza, Ucraina e ruolo Nazioni Unite - Nelle prossime ore la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a New York per l’80esima Assemblea generale dell'Onu. Come scrive tg24.sky.it

Meloni: 'Combattiamo il traffico di migranti con ogni mezzo, calano gli sbarchi' - "Il traffico di migranti, attività criminale tra le più redditizie al mondo", è "una intollerabile forma moderna di schiavitù", che "nel 2024" ha "condotto alla ... Segnala ansa.it

Meloni, i pranzi della domenica e le pastarelle, cosa è successo a Domenica in - Giorgia Meloni è ospite in diretta di Domenica In, mentre partecipa a Roma, al Tempio di Venere, all'iniziativa "Il pranzo della domenica", per sostenere la candidatura della cucina italiana ... Come scrive avvenire.it