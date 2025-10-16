Meloni zittisce Ladini dopo gli insulti | Sinistra senza argomenti mi dà della prostituta

Giorgia Meloni ha deciso di non rimanere in silenzio dopo l'ennesimo insulto e ha replicato al segretario della Cgil, Maurizio Landini, che in tv ieri sera l'aveva accusata di essere una "cortigiana". Il segretario generale " evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet ", scrive Meloni. Nella definizione fornita dal presidente del Consiglio, che è tratta dal dizionario Oxford Languages ed è il primo risultato che appare quando si cerca la parola su Google, si legge che cortigiana vuol dire " donna di facili costumi, etera; eufem. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni zittisce Ladini dopo gli insulti: "Sinistra senza argomenti mi dà della prostituta"

Argomenti simili trattati di recente

Meloni: La pace a Gaza non si deve a Francesca Albanese, si deve a Trump. Ma Orsini la zittisce con un semplice post: E ci credo. Era Trump che bombardava i palestinesi, ha deciso di smettere e il massacro si è fermato. Ti prego, Giorgia Meloni, smettila di r - facebook.com Vai su Facebook

#Meloni zittisce la #sinistra: "Nessuno oggetto di discorsi d'#odio più di me" - X Vai su X

Meloni, scorte rafforzate per la premier, Tajani e Salvini dopo il caso Kirk: il livello di protezione ora è «eccezionale» - E può ora cambiare la vita quotidiana delle massime cariche dello Stato. Scrive ilgazzettino.it

Meloni al Quirinale dopo Mattarella, tra boutade e realtà. Perchè l'ipotesi è (quasi) impossibile - Nel mainstream politichese e giornalistese, da qualche settimana, c'è una voce che si insegue in tutti i palazzi della politica, alimentata soprattutto da esponenti di punta del centrosinistra (vedi ... Segnala ilmessaggero.it

Meloni si smarca, arrivo all’Onu dopo il sì di Parigi alla Palestina - Quella che si apre domani a New York sarà per Giorgia Meloni un'Assemblea delle Nazioni Unite low profile, ma anche “toccata e fuga” visto che la premier arriverà negli States solo in serata per far ... Si legge su ilmessaggero.it