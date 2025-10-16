Meloni solo una cortigiana Landini insulta la premier | Floris costretto a intervenire
Contro l’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vale tutto. Perfino gli insulti, gli attacchi sul piano personale che poco hanno a che vedere con la semplice e democratica dialettica democratica tra opposizione e maggioranza di governo. Il limite in questo senso è stato abbondantemente superato dal numero uno della Cgil, Maurizio Landini. Interpellato durante l’ultima puntata di Di Martedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7 in prima serata, il capo del sindacato si è lanciato in un mix di accuse politiche e offese gratuite. L’oggetto del contendere è la relazione bilaterale tra Stati Uniti e Italia e, soprattutto il rapporto politico tra il presidente americano, Donald Trump, e il premier italiano Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Una cortigiana”: Landini provoca la Meloni. La reazione di Floris in tv - Scintille a distanza e ennesimo attacco di Maurizio Landini e Giorgia Meloni nel corso della trasmissione di La7, 'DiMartedì'. Riporta newsmondo.it
Maurizio Landini definisce Giorgia Meloni "la cortigiana di Trump", la reazione di Floris: "Termine sessista" - Giovanni Floris lo richiama a correggere la definizione sessista. Si legge su virgilio.it
Landini: "Meloni cortigiana di Trump", Floris: "Verrà ripreso, è un termine sessista" - A diMartedì, Floris chiede a Landini chiarimenti sul termine 'cortigiana' riferito a Meloni: 'Stare alla corte di Trump'. Lo riporta la7.it